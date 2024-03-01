Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant, 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ABD Takımının diğer ülkeleri "40-50 sayı farkla" yenmesini istediğini söyledi.



Yakın tarihli bir röportajda Durant, Amerikan basketbolunun dünyada tekrar hakimiyet kurması yolunda, ABD Milli Takımının rakiplerine karşı 40 ila 50 sayı farkla galibiyet almasına yönelik arzusunu dile getirdi:



"İyi miktarda süre almak ve büyük bir rol üstlenmek istiyorum. Bunun şimdiye dek yaptığım çalışmalar sayesinde geleceğini biliyorum, ancak buna hazırım ve tekrar ABD Milli Takım kardeşliği içinde yer alacağım için heyecanlıyım. Bu başka hiçbir şeye benzemez.



Dördüncü altın madalyamı almak istiyorum. Oyuncularımızın gerçekten ne kadar dominant olduğunu herkes tekrar görsün istiyorum. 40-50 sayı farklı alınan galibiyetlerle.



NBA'deki All-Star'ların sadece bir hafta sonu için değil, tüm yaz boyunca tek bir takımda oynaması ve tarihin en iyi oyuncularından bazılarıyla dünyayı gezmek, yaz dönemini yılın en eğlenceli kısmı haline getiriyor."



Aralarında Durant, LeBron James, Stephen Curry ve Kawhi Leonard'ın da bulunduğu NBA yıldızlarından oluşan dolu bir havuzla tüm gözler, uluslararası basketbolun tartışmasız lideri statüsünü geri kazanmayı hedefleyen ABD Takımının üzerinde olacak.





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