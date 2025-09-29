29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-013'
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Dünya Dart Şampiyonası'nda genç milli sporculardan 4 madalya

Dünya Dart Şampiyonası'nda mücadele eden genç milli takım sporcuları 4 madalya kazanırken genel klasmanda ikinci oldu.

calendar 29 Eylül 2025 14:12 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 14:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Dart Şampiyonası'nda genç milli sporculardan 4 madalya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dünya Dart Şampiyonası'nda mücadele eden genç milli takım sporcuları 4 madalya kazanırken genel klasmanda ikinciliği elde etti.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 23-27 Eylül'de düzenlenen Dünya Dart Şampiyonası'nda 47 ülkenin sporcuları mücadele etti. Türkiye şampiyonaya büyüklerde 8, gençlerde 4 sporcu ile katıldı.

Yapılan müsabakalar sonucunda, genç kızlar kategorisinde Ayşegül Karagöz birinci, genç erkeklerde Kerem Çalıkıran üçüncü, genç eşli erkeklerde Toprak Aras ve Kerem Çalıkıran ikinci ve genç eşli bayanlarda Hatice Aydınalp ve Ayşegül Karagöz üçüncü olmayı başardı.


Genç milli takım topladığı puanlarla genel klasmanda da ikinciliği elde etti.

Milli takım teknik direktörü Erdoğan Kaş, AA muhabirine, elde edilen başarının disiplin ve azimli çalışmanın sonucu olduğunu belirterek, bu başarıları artırarak devam ettirme hedefinde olduklarını söyledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.