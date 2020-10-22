Drogba: "Ben de geri dönerim o zaman"

Didier Drogba, Petr Cech'in Chelsea'nin Premier Lig kadrosuna dahil olması sonrası şaka yollu bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Drogba: 'Ben de geri dönerim o zaman'
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22 Ekim 2020 19:43
Premier Lig ve Chelsea'nin efsane forvetlerinden Didier Drogba, Petr Cech'in Premier Lig kadrosunda yer alması sonrası kendisinin de geri dönebileceğine dair bir şaka yaptı.

Drogba bir taraftarın; "Drogba'ya mesaj, kramponlarını hazırla" tweetine "Çoktan tesislere doğru yola çıktım" diyerek cevap verdi.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli forvet, 2 yıl önce kramponlarını asmıştı. Efsane kaleci Cech Chelsea'deki kaleci sakatlıkları sonrası 25 kişilik lig kadrosuna dahil edildi.

Kulüpte danışmanlık hizmeti veren kalecinin yanı sıra, teknik direktörlüğü de bir diğer Chelsea efsanesi Frank Lampard yürütüyor.





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