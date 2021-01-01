Draymond: "Play-in turnuvası için savaşmak, beni motive etmiyor!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, NBA'in yeni play-in turnuvasının kendisini motive etmediğini söyledi.



Birkaç yıldır NBA'i domine eden Warriors kadrosunun bir parçası olan Green, artık sakatlıklar nedeniyle playoff için savaşan bir takımın üyesi olmaya alışması durumunun, kendisini heyecanlandırmadığını açıkladı.



"Play-in turnuvasında yer almak için mücadele etmek beni motive etmiyor. 10'uncu sırada falanız değil mi? Bana uymaz. Ben oynadığım her maçı kazanmak isterim, çünkü kaybetmekten nefret ederim. Beni gerçek anlamda rahatsız eden ve motive eden şey de bu, play-in turnuvasında bir yer için savaşmak değil."



Batı Konferansı'nda 23 galibiyet ve 25 mağlubiyetle 10'uncu sırada yer alan Golden State için Green, bu sezon maç başına 6.1 sayı, 6.4 ribaund ve 8.4 asist ortalamaları yakalıyor.



