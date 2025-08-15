15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
0-354'
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-118'
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-462'

Douglas Luiz, Nottingham Forest yolunda!

Adı Fenerbahçe ile de anılan Douglas Luiz, Nottingham Forest ile el sıkıştı. İngiliz ekibi, Juventus ile görüşmeleri hızlandırarak transferi kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

calendar 15 Ağustos 2025 18:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Douglas Luiz, Nottingham Forest yolunda!
Transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olan Douglas Luiz'in geleceği netleşiyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre Nottingham Forest, orta saha oyuncusu Douglas Luiz ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

Premier Lig temsilcisinin, transferi resmileştirmek için Juventus ile yürüttüğü görüşmeleri hızlandırdığı kaydedildi.


FENERBAHÇE İLE DE ANILDI

Douglas Luiz'in ismi Fenerbahçe ile de gündeme gelmişti. Ancak 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için en ciddi adımı Nottingham Forest attı.

JUVE'DE HEDEF O'RILEY

Öte yandan, Juventus'un orta saha transferi için ana hedefinin Celtic forması giyen Matt O'Riley olduğu belirtildi.

27 MAÇTA FORMA GİYDİ

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Douglas Luiz'in Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Juventus'a geçen yıl transfer olan 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, İtalyan ekibinde 27 maçta süre buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
