Dorukhan Toköz sezonu kapattı!

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, enfeksiyon kapması nedeniyle bir daha bıçak altına yattı. 3 Eylül'de ameliyat olan Trabzonsporlu futbolcunun 6 ayda dönmesi bekleniyordu. Ancak son operasyonla tarih nisan ayının sonuna sarkınca, Dorukhan için sezon erken bitti

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Dorukhan Toköz sezonu kapattı!
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13 Kasım 2022 10:42
Trabzonspor'un tecrübeli isimlerinden Dorukhan Toköz, ligin 5. haftasında Ümraniyespor deplasmanında sakatlanmıştı. Sol diz ön çapraz bağlarında yaralanma ve menisküs yırtığı meydana gelen milli futbolcuya 3 Eylül tarihinde artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulanmıştı. Bordo-mavili oyuncunun bu ameliyatın ardından minimum 6 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

İKİ AY ERTELEDİ

Ancak Dorukhan'ın ameliyat olan sol dizinin enfeksiyon kaptığı ve bu nedenle tekrar operasyon geçirdiği belirtildi. Şubat sonu gibi sahalara dönme ihtimali bulunan 26 yaşındaki futbolcunun, yapılan bu ameliyat sonrası en erken sahalara dönüşünün nisan ayının sonunu bulacağı ve bunun da sezonu tam olarak kapattığı anlamına geldiği ifade edildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, Dorukhan'ın durumuna üzülerek, "Maalesef oyuncumuz sezonu kapattı. Çok önemli bir isimden faydalanamayacağız" dedi.

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