Dorukhan Toköz: 'Liderlik çok güzel'

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Rizespor'u 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.



Karşılaşmayı değerlendiren Dorukhan, "Maç gayet zor geçti, penaltıyla geriye düştük. Sonuna kadar mücadele ettik. Hocamızın gösterdiği oyunu oynadığımız sürece gol atabileceğimizi biliyoruz ancak zor geçti." dedi.



Eski formuna dönmeye yaklaştığını söyleyen Dorukhan, "Eski formumu yavaş yavaş yakalıyorum. Şanssız sakatlıklar yaşadım. Kendimi buluyorum, oynaya oynaya performansım daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.



Zirvenin keyfini çıkardıklarını belirten bordo-mavili oyuncu, "Liderlik çok güzel bir şey. Maçı erken oynadık, bu da iyi oldu, şimdi rahat rahat diğer maçları takip edeceğiz." diye konuştu.





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