Dorukhan Toköz: "Liderlik çok güzel"

Trabzonspor'un Rizespor'u 2-1 yendiği maçın sonrasında Dorukhan Toköz konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dorukhan Toköz: 'Liderlik çok güzel'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2021 22:16
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Rizespor'u 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Dorukhan, "Maç gayet zor geçti, penaltıyla geriye düştük. Sonuna kadar mücadele ettik. Hocamızın gösterdiği oyunu oynadığımız sürece gol atabileceğimizi biliyoruz ancak zor geçti." dedi.

Eski formuna dönmeye yaklaştığını söyleyen Dorukhan, "Eski formumu yavaş yavaş yakalıyorum. Şanssız sakatlıklar yaşadım. Kendimi buluyorum, oynaya oynaya performansım daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Zirvenin keyfini çıkardıklarını belirten bordo-mavili oyuncu, "Liderlik çok güzel bir şey. Maçı erken oynadık, bu da iyi oldu, şimdi rahat rahat diğer maçları takip edeceğiz." diye konuştu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.