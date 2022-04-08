Dortmund Stuttgart'ı net skorla geçti

Bundesliga 29. hafta mücadelesinde Dortmund, deplasmanda Stuttgart ile karşı karşıya geldi.



Mercedes-Benz-Arena'da oynanan karşılaşma 2-0'lık Dortmund üstünlüğü ile sona erdi.



Maçın 12. dakikasında Brandt'ın golüyle ilk yarıyı önde tamamlayan Dortmund, 71'de bir kez daha Brandt'ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve net bir skorla sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı siyahlı ekip böylelikle ligde 2 maç aradan sonra 3 puan almayı başardı.



Bu sonuçla Dortmund 60 puana yükselerek lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Stuttgart ise 27 puanda kalarak düşme potasına girme tehlikesini yaşamayı sürdürdü.





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