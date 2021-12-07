Dortmund, Haaland'ın alternatifini Portekiz'de buldu!

Bundesliga ekibi Dortmund'un, takımın yıldız ismi Erling Haaland'ın ayrılma ihtimalinden dolayı Benfica'nın genç yıldız adayı Darwin Nunez'i transfer etmek için girişimlere başladığı öne sürüldü.



Alman basınına göre Benfica, Darwin Nunez için Dortmund'tan 50 ila 60 milyon euro arasında bir transfer ücreti talep etti.



Dortmund, Nunez'i, Erling Haaland'ın potansiyel haleflerinden biri olarak görse de; talep edilen ücretin Alman ekibi için bir hayli yüksek olduğu aktarıldı.



22 yaşındaki Uruguaylı, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 17 resmi maçta 11 gol kaydetti.



Portekiz'deki sözleşmesi 2025'e kadar devam eden forvetin, 150 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.





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