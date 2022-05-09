Dortmund'da Haaland'ın yerine Adeyemi!

Almanya'da ligi Bayern Münih'in gerisinde 2. sırada tamamlaması kesinleşen Borussia Dortmund, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı.



İtalyan basınına göre, Erling Haaland'ın takımdan kesin olarak ayrılması beklenen Alman kulübünün, Salzburg'da harikalar yaratan Karim Adeyemi transferinde mutlu sona yaklaştığı belirtildi.



BONSERVİS 38 MİLYON EURO



Haberde Dortmund'un genç oyuncu için Avusturya ekibine 38 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.



Alman deviyle kısa sürede resmi sözleşme imzalaması beklenen genç oyuncunun kontratında serbest kalma maddesinin bulunmayacağı ifade edildi.



20 yaşındaki genç yıldız bu sezon Salzburg formasıyla çıktığı 42 maçta 23 gol ve 7 asist yaptı.





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