Dirk Nowitzki, 1 sezon daha "Devam" dedi!

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Dirk Nowitzki'nin NBA'da forma giydiği tek takım olan Dallas Mavericks ile yola devam edeceği öne sürüldü.Yahoo Sports'tan Shams Charania'nın haberine göre; geçtiğimiz günlerde oyuncu opsiyonunu kullanarak kontratından çıkan ve takımına daha fazla maaş boşluğu sağlayan Dirk Nowitzki'nin önümüzdeki sezon için 5 milyon dolara oynayacağı ifade edildi.2018/19 sezonunun Dirk Nowitzki için profesyonel kariyerinin son sezonu olabileceği vurgulandı.40 yaşındaki Dirk Nowitzki, NBA kariyerinde çıktığı 1471 maçta 38.3 üçlük yüzdesiyle 21.2 sayı, 7.7 ribaunt ve 2.5 sayı ortalamaları yakaladı.