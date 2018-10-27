Dirk Kuyt'tan Muhammed Salah'a övgü; 'Harika bir oyuncu'

eski futbolcusu, Muhammed Salah hakkımda çarpıcı açıklamalar yaptı."Salah, Liverpool'da kendisine saygı duyulduğu hissediyor ve burada çok mutlu. Bu, onun başarılı olmasını sağlıyor.""Salah'a hep saygı duydum. Onunla tanıştıktan sonra daha fazla saygı duymaya başladım. Liverpool'da uzun süre oynayacağını düşünüyorum.""Salah, Mane ve Firmino ile birlikte oynamaktan keyif alıyor. Onlar, sadece golü düşünmeyen, cömert oyuncular. Salah kendini rahat hissediyor"