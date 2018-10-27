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Dirk Kuyt'tan Muhammed Salah'a övgü; "Harika bir oyuncu"

Liverpool'un eski yıldızı Dirk Kuyt, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'a övgülerde bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Dirk Kuyt'tan Muhammed Salah'a övgü; 'Harika bir oyuncu'
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27 Ekim 2018 00:27
Liverpool'un eski futbolcusu Dirk Kuyt, Muhammed Salah hakkımda çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Dirk Kuyt'ın açıklamaları;

"Salah, Liverpool'da kendisine saygı duyulduğu hissediyor ve burada çok mutlu. Bu, onun başarılı olmasını sağlıyor."

UZUN SÜRE OYNAYACAK

"Salah'a hep saygı duydum. Onunla tanıştıktan sonra daha fazla saygı duymaya başladım. Liverpool'da uzun süre oynayacağını düşünüyorum."

MANE VE FIRMINO İLE MUTLU

"Salah, Mane ve Firmino ile birlikte oynamaktan keyif alıyor. Onlar, sadece golü düşünmeyen, cömert oyuncular. Salah kendini rahat hissediyor"



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