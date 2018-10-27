Dirk Kuyt'tan Muhammed Salah'a övgü; 'Harika bir oyuncu'

Liverpool'un eski futbolcusu Dirk Kuyt, Muhammed Salah hakkımda çarpıcı açıklamalar yaptı.
İşte Dirk Kuyt'ın açıklamaları;
"Salah, Liverpool'da kendisine saygı duyulduğu hissediyor ve burada çok mutlu. Bu, onun başarılı olmasını sağlıyor."
UZUN SÜRE OYNAYACAK
"Salah'a hep saygı duydum. Onunla tanıştıktan sonra daha fazla saygı duymaya başladım. Liverpool'da uzun süre oynayacağını düşünüyorum."
MANE VE FIRMINO İLE MUTLU
"Salah, Mane ve Firmino ile birlikte oynamaktan keyif alıyor. Onlar, sadece golü düşünmeyen, cömert oyuncular. Salah kendini rahat hissediyor"
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İşte Dirk Kuyt'ın açıklamaları;
"Salah, Liverpool'da kendisine saygı duyulduğu hissediyor ve burada çok mutlu. Bu, onun başarılı olmasını sağlıyor."
UZUN SÜRE OYNAYACAK
"Salah'a hep saygı duydum. Onunla tanıştıktan sonra daha fazla saygı duymaya başladım. Liverpool'da uzun süre oynayacağını düşünüyorum."
MANE VE FIRMINO İLE MUTLU
"Salah, Mane ve Firmino ile birlikte oynamaktan keyif alıyor. Onlar, sadece golü düşünmeyen, cömert oyuncular. Salah kendini rahat hissediyor"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın