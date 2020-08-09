Diego Simeone'nin korkulu rüyası Cristiano Ronaldo

Diego Simeone… İspanyol ekibi Atletico Madrid'i dünyanın sayılı kulüplerinden biri yaparken, La Liga'da Real Madrid ve Barcelona hegemonyasına son verip şampiyon oldu. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde hep aynı engelle karşılaştı: Cristiano Ronaldo. CR7, her zaman Arjantinli'nin korkulu rüyası oldu.
50 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Devler Ligi'nde son 6 sezonda 5 kez gruptan çıktı. 2 kez final oynadı ama mutlu sona ulaşamadı. Bu süreçte Ronaldo'lu Real Madrid'e 4, Juventus'a ise 1 kez kaybeti. Ancak önceki gün Juventus, Lyon'a elendi.
Atletico perşembe akşamı Devler Ligi'nde Portekiz'in Lizbon kentinde, çeyrek finalde tek maç üzerinden Alman ekibi Leipzig ile karşılaşacak.
50 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Devler Ligi'nde son 6 sezonda 5 kez gruptan çıktı. 2 kez final oynadı ama mutlu sona ulaşamadı. Bu süreçte Ronaldo'lu Real Madrid'e 4, Juventus'a ise 1 kez kaybeti. Ancak önceki gün Juventus, Lyon'a elendi.
Atletico perşembe akşamı Devler Ligi'nde Portekiz'in Lizbon kentinde, çeyrek finalde tek maç üzerinden Alman ekibi Leipzig ile karşılaşacak.