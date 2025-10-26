Diego Simeone'den Julian Alvarez yanıtı!

27 Ekim
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, yeni sözleşme haberleri gündeme gelen Julian Alvarez ile ilgili, "Ben sözleşmelere karışmam ama onun burada mutlu olduğunu görüyorum." diye konuştu.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, ligde pazartesi günü Real Betis ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Arjantinli teknik adam, hakkında yeni sözleşme haberleri gündeme gelen Julian Alvarez ile ilgili, "Ben sözleşmelere karışmam ama onun burada mutlu olduğunu ve tamamen kendisini adadığını görüyorum. Kulüp, kulüp için en iyisinin ne olduğunu bilir." diye konuştu.

Atletico Madrid forması altında bu sezon 11 maçta süre bulan Alvarez, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Alvarez'in, Atletico Madrid ile mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

