Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nun heyecanı bu gece devam edecek. Hakan Çalhanoğlu'lu Inter, evinde 1-0 yendiği Porto'nun, Portekiz'de konuğu olacak.



Manchester City ise 1-1'in rövanşında Leipzig'i ağırlayacak. Premier Lig'de Arsenal'in gerisinde kalan City, Devler Ligi'nde sürprize izin vermek istemiyor.



Manchester'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak Manchester City-Leipzig maçı Exxen'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic'in yönetecek.



Bu gece Estadio do Dragao'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak Porto-Inter maçı ise TV 8,5'tan naklen yayınlanacak.



Manchester City-Leipzig muhtemel 11'ler:



Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Rodri, Bernardo Silva, İlkay, De Bruyne, Grealish, Mahrez, Haaland



Leipzig: Blaswich, Simakan, Orban, Gvardiol, Raum, Haidara, Laimer, Forsberg, Szoboszlai, Werner, Silva



Porto-Inter muhtemel 11'ler:



Porto: Costa, Mario, Pepe, Cardoso, Sanusi, Grujic, Uribe, Franco, Pepe, Galeno, Taremi



Inter: Onana, De Vrij, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Lukaku





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