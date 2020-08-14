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Derrick Jones Jr., sahadan sedyeyle çıkarıldı!

Miami Heat forveti Derrick Jones Jr., Indiana Pacers'a karşı oynanan dün geceki karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Goga Bitadze ile çarpışmasının ardından, maçı sedye ile terk etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat forveti Derrick Jones Jr., Indiana Pacers'a karşı oynanan dün geceki karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Goga Bitadze ile çarpışmasının ardından, maçı sedye ile terk etti.

Jones, Bitadze'nin sert bir perdelemesine çarptı ve birkaç dakika yerde kaldı. Boynu sabitlenmeden ve arenayı sedye üzerinde bırakmadan önce bacaklarını ve kollarını hareket ettirirken görüldü.

Heat, Jones'un MR, tomografi ve sarsıntı testi yaptıktan sonra boynunda gerginlik olduğunu açıkladı. Jones, hafta sonu yeniden değerlendirilecek.

ESPN'den Rachel Nichols'a göre başantrenör Erik Spoelstra, maç sonrası Jones'un "şimdiden daha iyi hareket ettiğini" belirtti.

Son Smaç Yarışması şampiyonu Jones, normal sezonda maç başına kariyerinin en yükseği olan 8.5 sayı ortalaması yakalıyordu.

Miami'nin ilk tur playoff serisi, Salı günü tekrar Pacers'a karşı başlayacak.


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