DeRozan: "Beni Bulls'a çağıran kişi, Vucevic'ti"

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, Bulls'a katılmasını isteyen oyuncunun, Nikola Vucevic olduğunu söyledi.



Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas ile "No Chill Podcast"te konuşan DeRozan, Vucevic'in kendisini Bulls'a davet eden oyuncu olduğunu açıkladı:



"Aslında davet Vucevic'ten geldi. Yıllarca Orlando'dayken bile hep 'birlikte oynamalıyız' durumunu çözmeye çalışıyorduk. Ama çoğu zaman işler hep boşa çıkmıştı.



Ancak kendisi Chicago'ya takas edildikten sonra bu fırsat ortaya çıkınca, onlara karşı oynadığımız zaman sohbet etmiştik. 'Bu yıl serbest oyuncusun, ne yapabiliriz bir bakalım' demişti. Ben de 'Bunu aklımda tutacağım' demiştim ve olaylar geliştikçe, daha da anlamlı gelmeye başlamıştı."



DeRozan, bu yaz Bulls ile sözleşme imzalamadan önce adı sıkça Los Angeles Lakers ile geçiyordu.



