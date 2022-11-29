Deniz Undav'dan Galatasaray'a yanıt

Ocak ayı için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvet transferi için yeni bir gelişme yaşandı.



Sky Sports'un haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Türk asıllı forvet oyuncusu Deniz Undav ile Galatasaray ve bazı Alman kulüpleri ilgileniyor.



Haberde, 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın ilgisine rağmen Bundesliga'ya gitmeye daha sıcak baktığı ve Alman kulüplerinin ilgisinden memnun olduğu ifade edildi.



Deniz Undav, geçtiğimiz sezon Belçika Ligi ekiplerinden Union Saint Gilloise'de gösterdiği 27 gol 13 asistlik performans ile dikkatleri üzerine çekmiş ve Brighton'a transfer olmuştu. Undav'ın, İngiliz kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



(Fotoğraf kaynak: Brigton Hove Albion resmi sitesi)





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