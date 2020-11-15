Deniz Türüç performansını katladı

Fenerbahçe'nin, transferin son gününde Başakşehir'e kiraladığı ve performansı ile dikkat çeken Deniz Türüç, Fenerbahçe'ye daha güçlü bir şekilde geri döneceğini söylemişti.

Abone Ol
Deniz Türüç performansını katladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2020 11:11
Fenerbahçe'nin, transferin son gününde Başakşehir'e kiraladığı Deniz Türüç'e durmak yok. Yeni takımı ile Süper Lig'in tozunu atan Deniz, bu başarısı sonrası yeniden A Milli Takım'a seçildi.

Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçında harika bir gol atan yıldız oyuncu bu formu ile Fenerbahçe'ye selam yollarken, dolu dizgin yoluna devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla da Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken 27 yaşındaki oyuncu, Başakşehir'e giderken, "Performansımı yukarıya çıkarıp kulübüme daha güçlü geri döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için