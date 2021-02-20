DeAndre Yedlin: 'Bazen zorlandık ama mücadele ettik'

Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Önemli bir galibiyeti aldıklarını söyleyen ABD'li oyuncu, "Çok zor bir deplasmandı. İlk defa oynadım burada. Takım arkadaşlarım bu deplasmandan bahsetti. Hocamız anlattı. Hakikaten öyle oldu. Onları da tebrik ediyorum. İşimizi zorlaştırdılar. Bazen zorlandık. Hep beraber mücadele ettik. Çok önemli bir 3 puan aldık." dedi.