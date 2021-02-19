De Colo: "Burası EuroLeague, kazanmak çok zor"

Fenerbahçe Beko'ya Alba Berlin karşısında galibiyeti getiren isimlerden Nando De Colo maç sonu açıklamalarda bulundu.

Haber; Fenerbahce.org, Fotoğraf; EPA
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De Colo: 'Burası EuroLeague, kazanmak çok zor'
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19 Şubat 2021 23:43
Fenerbahçe Beko'nun Alba Berlin karşısında en skorer ismi olan Nando De Colo, maçın ardından konuştu.

De Colo açıklamasında Alba Berlin'in Euroleague'in en iyi oynayan takımlarından olduğunu belirterek hedeflerine doğru ilerlediklerini söyledi:

"Burası EuroLeague, kazanmak çok zor. Bunu biliyorduk. Takımımıza odaklanıyoruz. Alba Berlin, harika bir takım. Belkide EuroLeague'de en iyi basketbolu onlar oynuyorlar. Topu nasıl paylaşmaları gerektiğini biliyorlar, bir arada oynamayı biliyorlar. Planımıza sadık kaldık ve bu şekilde kazandık. Adım adım gidiyoruz ve tabi ki daha ileri gitmek istiyoruz. Yapmak istediğimizi başarmak istiyoruz."



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