David Silva: "City'i durduracak takım yok"

Manchester City'nin eski yıldızı David Silva, çarpıcı itiraflarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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David Silva: 'City'i durduracak takım yok'
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06 Eylül 2023 21:18
Manchester City'nin eski yıldızı David Silva, flaş bir açıklamada bulundu.

Silva, Manchester City'nin Premier Lig'de favori olduğunu söyledi.

İspanyol yıldız yaptığı açıklamada, "Harika bir takım, harika oyuncuları var. Bu Pep'in City'deki sekizinci sezonu olacak. City artık neredeyse durdurulamaz durumda." dedi.

Ayrıca, "Arsenal, City'i yenme şansı olan tek takım. Diğerlerinin pek şansı yok." açıklamasını yaptı.

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