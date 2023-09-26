David Sambissa: 'En azından 5-0 kaybetmedik'

İstanbulspor'da David Sambissa, Galatasaray karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyeti değerlendirdi.



Karşılaşmanın ardından konuşan Sambissa, şu sözleri kullandı;



"Galatasaray'ın bu ligdeki en iyilerden biri, belki de en iyisi. Bu maçı pozitif olarak değerlendirebiliriz, en azından 5-0 kaybetmedik. Savunmada iyiydik. Bu tür takımlara gol atmak zor. Bazı şanslar yakaladık. Maçın sonucuna baktığımız zaman yenildiğimiz için üzgünüz."



"EN İYİLERDEN BİRİ"



İstanbulspor'dan Jackson ise maçın ardından, "En iyi takımlardan birine karşı oynadık. Zor maçtı. İlk yarıda iyi oynadık, ikinci yarıda kötü değildik. Birkaç pozisyon bulduk, bu takımlara karşı pozisyon bulmak zordur ve bulunca değerlendirmek gerekir. Bizim için pozitif dersler çıkaracağımız bir maç. Lig daha yeni başladı. Önümüzde çok maç var. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız." diye konuştu.



