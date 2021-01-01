David Moyes: 'Kural değişti de biz mi bilmiyoruz?'

David Moyes, Premier Lig'de takımlarda çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen maçları eleştirdi.



West Ham teknik direktörü aynı durumda olan kendi takımları olsaydı, maçların ertelenmeyeceğini düşünüyor.



"BİZE OLSA ERTELENMEZ"



57 yaşındaki Moyes açıklamasında; "Maçtan önce benim ve iki oyuncumun koronavirüs testi pozitif çıkınca erteleme kararı alınmıyor. Planın 14 oyuncu kalana kadar maçların oynanması üzerine kurulu olduğunu sanıyordum. Gerekirse akademiden oyuncu getirerek, kadronun tamamlanacağını sanıyordum. Sanıyorum bu kural değişmiş." dedi.



Premier Lig'de Manchester City ve Fulham'da testi pozitif çıkan çokça oyuncu nedeniyle, takımların maçları ertelenmişti.



Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti, bu sürecin kötü yönetildiğini düşünüp eleştiren diğer teknik direktörler oldular.



