D'Antoni: "Russ'ın ne zaman döneceği belli değil"

Houston Rockets koçu Mike D'Antoni, Russell Westbrook'un oyuna ne zaman döneceğine dair kesin bir tarih olmadığını söyledi.



D'Antoni gazetecilere, Russ'ın playoff'ların ilk turunu kaçırmamasını umduğunu belirtti:



"Henüz belirli bir süre verdiklerini sanmıyorum. Umarım en kısa zamanda döner. Tabii ki, o dönene kadar maç kazanmamız da gerekecek."



Westbrook, kuadriseps sakatlığıyla uğraşıyor ve playoff ilk tur serisinin bir kısmını kaçırması bekleniyor. Rockets, bu seride Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya gelecek.



