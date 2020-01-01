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D'Antoni: "Russ'ın ne zaman döneceği belli değil"

Houston Rockets koçu Mike D'Antoni, Russell Westbrook'un oyuna ne zaman döneceğine dair kesin bir tarih olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets koçu Mike D'Antoni, Russell Westbrook'un oyuna ne zaman döneceğine dair kesin bir tarih olmadığını söyledi.

D'Antoni gazetecilere, Russ'ın playoff'ların ilk turunu kaçırmamasını umduğunu belirtti:

"Henüz belirli bir süre verdiklerini sanmıyorum. Umarım en kısa zamanda döner. Tabii ki, o dönene kadar maç kazanmamız da gerekecek."

Westbrook, kuadriseps sakatlığıyla uğraşıyor ve playoff ilk tur serisinin bir kısmını kaçırması bekleniyor. Rockets, bu seride Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya gelecek.


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