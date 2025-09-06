05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
0-2
05 Eylül
Slovenya-İsveç
2-2
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
0-1
05 Eylül
İtalya-Estonya
5-0
05 Eylül
Moldova-İsrail
0-4
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
0-2
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
5-0
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
0-0
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
5-1
05 Eylül
İsviçre-Kosova
4-0

Danimarka ve İskoçya puanları paylaştı!

Dünya Kupası Elemeleri C grubu ilk hafta maçında Danimarka, sahasında İskoçya ile 0-0 berabere kaldı.

Dünya Kupası Elemeleri C grubu ilk hafta maçında Danimarka, İskoça'yı konuk etti.

Parken'de oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Danimarka ve İskoçya gruba 1'er puan alarak başladı.

Danimarka, grubun bir sonraki maçında Yunanistan deplasmanına gidecek. İskoçya ise Belarus'a konuk olacak.
