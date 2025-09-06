Dünya Kupası Elemeleri C grubu ilk hafta maçında Danimarka, İskoça'yı konuk etti.
Parken'de oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Danimarka ve İskoçya gruba 1'er puan alarak başladı.
Danimarka, grubun bir sonraki maçında Yunanistan deplasmanına gidecek. İskoçya ise Belarus'a konuk olacak.
