18 Kasım
Kosova-İsviçre
1-1
18 Kasım
İsveç-Slovenya
1-1
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
0-0
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
4-2
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
2-1
18 Kasım
İspanya-Türkiye
2-2
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
1-1
18 Kasım
Romanya-San Marino
7-1
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
7-0
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
7-1
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
2-1
18 Kasım
Brezilya-Tunus
1-1

Dani Olmo: "Buruk bir sevinç yaşıyoruz"

İspanya'da Dani Olmo, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Dani Olmo: 'Buruk bir sevinç yaşıyoruz'
İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında sahasında A Milli Takımımız ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadelede İspanya adına ilk golü kaydeden Dani Olmo, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"BURUK BİR SEVİNÇ"


Buruk bir sevinç yaşadıklarını belirten Olmo, "Son maçtan sonra olduğu kadar coşkulu kutlamadık. Biraz buruk bir sevinç; hem galibiyet hem de gol yemeden bitirmek istiyorduk ama Dünya Kupası'na katılmayı başardık." dedi.

"DURAN TOPLARA ODAKLANMALIYIZ"

Duran toplara çalışmaları gerektiğini belirten İspanyol yıldız, "Onlar geldiler, biz de geldik. İlk yarıda birkaç gol daha atabilirdik, ikinci yarıda da öyle. Duran toplara odaklanmamız gerekiyor; bir tane gol yedik. Galibiyeti alamadık ama elemeyi geçtiğimiz için mutluyuz." sözlerini sarf etti.

"BU BİR BAHANE DEĞİL"

Zemin hakkında konuşan Olmo, "Bu bir bahane değil, iki takım için de aynıydı. Hemen hemen hiçbir pozisyonu etkilediğini düşünmüyorum, bu yüzden bahane değil." ifadelerini kullandı.

"HEYECANLIYIZ"

Son olarak 2026 Dünya Kupası hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Biz de kapalı kapılar ardında bunun için gerçekten heyecanlıyız. Ama önce Finalissima geliyor; hazırlanmak için zamanımız olacak ve önümüzde olanlar için ki çok fazla şey var yüzde yüz 100 hazır olacağız." dedi.

