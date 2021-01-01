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Dame, Portland'dan herhangi bir koç "talep etmiyor"

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın, Trail Blazers'ın bir sonraki başantrenör seçimi konusunda herhangi bir talepte bulunmadığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ın, Trail Blazers'ın bir sonraki başantrenör seçimi konusunda herhangi bir talepte bulunmadığı iddia edildi.

Daha önce başantrenörlük deneyimi olan birini tercih ettiğine inanılan Lillard'ın, Los Angeles Lakers'ın yardımcı antrenörü Jason Kidd'i tercih ettiği kayıtlara geçmişti. Lakin Kidd, Lillard'ın bu samimi isteğinin ardından eski rolü doldurma talebinden rahatsız olduğu için, adını adaylar arasından geri çekmişti.

Dame'in ayrıca, 2020-21 sezonu öncesinde Tyronn Lue'nun kadrosuna katılan ve henüz NBA'de başantrenörlük tecrübesi olmayan LA Clippers asistanı Chauncey Billups'ın alınmasına dair desteğini dile getirdiği de belirtildi.

Terry Stotts'ın yerine yeni bir başantrenör arayan Trail Blazers ekibinin süperstarı Lillard, Portland'daki dokuz yıllık kariyeri boyunca sadece Stotts ile çalışmış ve bu süre zarfında sekiz kez playofflara yükselerek, 24.7 sayı, 6.6 asist ve 4.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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