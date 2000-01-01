Curry: "Warriors'ın işi bitmedi"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Warriors'ın "işinin bitmediğini" söyledi.



Curry, eski NBA oyuncusu Jermaine O'Neal'la Instagram'daki bir canlı yayın sohbetinde şu şekilde konuştu:



"Büyük resimde, işimizin bitmediğini biliyoruz. Ben, Klay (Thompson) ve Draymond (Green), işimizin bitmediğini biliyoruz. İlk günden beri burada olan çekirdekle, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Farklı görünecek, yüksek düzeyde katkıda bulunacak yeni isimlerin bulunduğu bir kadro olacak. Ama DNA'mızla, üçümüzün sahip olduğu kimyayla, basketbolumuzun nasıl göründüğüne bakılmaksızın, iyi durumda olacağız. İşimizin bitmediğini biliyoruz. Ben, Klay, Draymond ... bundan iyi bir şekilde çıkacağız."



