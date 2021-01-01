Curry: "Klay, en kısa sürede dönmek için canla başla çalışıyor!"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, takım arkadaşı Klay Thompson'ın parkelere geri dönüşü için gösterdiği çaba hakkında konuştu.



ESPN'den Rachel Nichols ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Curry, Thompson'ın geçtiğimiz hafta oynanan bir karşılaşmaya denizci gibi giyinerek gelmiş olmasından ötürü duyduğu heyecanın sebebini dile getirdi:



"Öncelikle, onu soyunma odasında gördüğümde, belirli bir tema üzerine giyindiğini fark ettiğimden ötürü çok heyecanlanmıştı. Onun için çok önemli olan bu çabasını takdir ettiğimi o da anlamıştı. Mümkün olan en kısa sürede, oldukça güçlü ve kendisi gibi sahaya geri dönmek için, canla başla çalışıyor. Ben de onu pozitif ve odaklı tutacak her şeyi yapmaya hazırım. Orada en önemli şey oydu."



Klay'in bir NBA sahasına adım atmasının üzerinden neredeyse 700 gün geçmiş bulunuyor.



