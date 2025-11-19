Detroit Pistons yıldızı Cade Cunningham, draft süreci öncesindeki duygularını anlatırken, Cleveland Cavaliers tarafından seçilmek istemediğini açıkladı — üstelik çocukluğunda büyük bir LeBron James hayranı olmasına rağmen.2021 NBA Draftı'nda birinci sıradan seçilen Cunningham, beş sezon içinde ligin elit oyuncuları arasına yerleşti. Ancak o dönem hangi takıma gideceği konusunda belirsizlik hâkimdi.Cunningham, Kevin Durant'in "Boardroom" programına konuk olduğu bölümde, belirli bir takım tercihinin olmadığını fakat Cavaliers'ın kendisi için istemediği tek seçenek olduğunu söyledi:Durant'in kahkahaları arasında devam eden Cunningham, Detroit'i neden tercih ettiği sebepleri arasında ikonik kırmızı-lacivert Pistons forması ve Isiah Thomas gibi efsaneleri barındıran kulüp tarihini vurguladı.Cunningham, Houston seçeneğini de elemiş:Cunningham'ın Oklahoma State geçmişi nedeniyle Houston'ın kendi bölgesinde bir yoğunluk oluşturacağını hissettiğini söylemesi dikkat çekti:Kevin Durant ise Cunningham'ın bu yaklaşımının doğru olduğunu söyleyerek, köklerinden biraz uzaklaşmanın profesyonel anlamda odaklanmayı artırdığını ve Cunningham'ın Detroit'te gösterdiği gelişimin bunun en büyük kanıtı olduğunu belirtti.Detroit Pistons, genç yıldızının yükselişiyle birlikte bu sezon lige çok daha güçlü bir etki bırakıyor.