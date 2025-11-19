26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Cunningham: "LeBron hayranıydım ama Cleveland'a gitmek istemiyordum"

Detroit Pistons yıldızı Cade Cunningham, draft süreci öncesindeki duygularını anlatırken, Cleveland Cavaliers tarafından seçilmek istemediğini açıkladı — üstelik çocukluğunda büyük bir LeBron James hayranı olmasına rağmen.

calendar 19 Kasım 2025 15:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Cunningham: 'LeBron hayranıydım ama Cleveland'a gitmek istemiyordum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Detroit Pistons yıldızı Cade Cunningham, draft süreci öncesindeki duygularını anlatırken, Cleveland Cavaliers tarafından seçilmek istemediğini açıkladı — üstelik çocukluğunda büyük bir LeBron James hayranı olmasına rağmen.

2021 NBA Draftı'nda birinci sıradan seçilen Cunningham, beş sezon içinde ligin elit oyuncuları arasına yerleşti. Ancak o dönem hangi takıma gideceği konusunda belirsizlik hâkimdi.

Cunningham, Kevin Durant'in "Boardroom" programına konuk olduğu bölümde, belirli bir takım tercihinin olmadığını fakat Cavaliers'ın kendisi için istemediği tek seçenek olduğunu söyledi:


"Lotarya çekilişi ilerliyor… Son üçe kaldık: Cleveland, Houston, Detroit. İçimden 'Beni Cleveland'a göndermesinler' dedim."

Durant'in kahkahaları arasında devam eden Cunningham, Detroit'i neden tercih ettiği sebepleri arasında ikonik kırmızı-lacivert Pistons forması ve Isiah Thomas gibi efsaneleri barındıran kulüp tarihini vurguladı.

"Küçüklüğümden beri LeBron hayranıydım" diyen Cunningham, buna rağmen Cleveland'a gitmek istemediğini belirtti:

"Bron'u çok seviyordum ama Cleveland'a gitmek istemiyordum."

Cunningham, Houston seçeneğini de elemiş:

"Arlington'danım. Houston dört saatlik mesafe ama kafamda 'Orası biraz karışık olabilir' dedim."

Cunningham'ın Oklahoma State geçmişi nedeniyle Houston'ın kendi bölgesinde bir yoğunluk oluşturacağını hissettiğini söylemesi dikkat çekti:

"Stillwater'a kimse gitmek istemez; Houston herkesin gitmek istediği yer. Farklıydı… Daha en başından hissediyordum bunu: 'Houston, Houston, Houston…' Ama içimden bir ses 'Hayır' diyordu."

Kevin Durant ise Cunningham'ın bu yaklaşımının doğru olduğunu söyleyerek, köklerinden biraz uzaklaşmanın profesyonel anlamda odaklanmayı artırdığını ve Cunningham'ın Detroit'te gösterdiği gelişimin bunun en büyük kanıtı olduğunu belirtti.

Detroit Pistons, genç yıldızının yükselişiyle birlikte bu sezon lige çok daha güçlü bir etki bırakıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.