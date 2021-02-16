Cüneyt Çakır, Benfica-Arsenal maçını yönetecek

Cüneyt Çakır, Portekiz'in Benfica ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında oynanacak maçta düdük çalacak

Haber; AA
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Cüneyt Çakır, Benfica-Arsenal maçını yönetecek
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16 Şubat 2021 15:14
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 18 Şubat Perşembe günü Portekiz'in Benfica ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. 

Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.



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