Cüneyt Biçer: 'Hedefimiz geleceği inşa etmek'

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK ile golsüz berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Cüneyt Biçer, "Hedefimiz bugünü kaybetmeden geleceği inşa etmek." dedi.



Biçer, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, maçın başlangıcında özellikle 10 dakikalık bölümde telaşlı bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.



Rakiplerinin ilk direkten dönen topunun ardından sahaya doğru yerleştiklerini ve daha sonra buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Biçer, şunları kaydetti:



"Genç oyuncu grubumuz yürekli şekilde mücadele ediyor. Hedefimiz bugünü kaybetmeden geleceği inşa etmek. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Temelinde de bir oyun kültürüyle, yeni bir yapıyla bu oyuncu grubunu geleceğe de inşa edecek şekilde hazırlamak istiyoruz.''



