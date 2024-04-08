Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda değişiklik

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) etaplarında güncellemeler yapıldı.



İl koordinasyon kurulu toplantıları sonrası İzmir-İzmir etabı, Çeşme-İzmir olarak revize edildi.



Ayrıca 21 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayacak organizasyonun startı, Düden Parkı'nda verilecek. Bisikletçiler 8 gün sürecek turun ilk gününü Atatürk Parkı'nda tamamlayacak.



Turun son gününde gerçekleştirilecek İstanbul etabı Beşiktaş Meydanı'ndan başlayacak, Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek. Böylece final etabının startı ilk kez Beşiktaş Meydanı'nda verilecek.



TUR 2024'ün güncellenen etaplarıyla toplam kilometresi ise 1188 oldu.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 21-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek turun güncel parkuru şöyle:



21 Nisan: 1. etap Antalya-Antalya (134,7 km)



22 Nisan: 2. etap Kemer-Kaş (Kalkan) (190,6 km)



23 Nisan: 3. etap Fethiye-Marmaris (156 km)



24 Nisan: 4. etap Marmaris-Bodrum (137,9 km)



25 Nisan: 5. etap Bodrum-Kuşadası (177,9 km)



26 Nisan: 6. etap Kuşadası-Manisa (Spil Dağı) (160,1 km)



27 Nisan: 7. etap Çeşme-İzmir (125,4 km)



28 Nisan: 8. etap İstanbul-İstanbul (105,4 km )





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