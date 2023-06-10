Cumhurbaşkanı Erdoğan, final maçı için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda

Erdoğan, Manchester City ile Inter takımları arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını izliyor

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, final maçı için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda
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10 Haziran 2023 23:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini izlemek üzere, Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinin ardından, karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na geçti.

Erdoğan, burada, İngiltere'nin Manchester City takımıyla İtalya'nın Inter ekibi arasında oynanan final maçını izlemek üzere yerini aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Slovenya Başbakanı Robert Golob, Ürdün Başbakanı Bişer Al-Hasavneh, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ve İtalya Meclis Başkanı Ignazio la Russa da izliyor.

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