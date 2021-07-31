CSKA Moskova - Lokomotiv Moskova maçı canlı izle, canlı oyna Tuttur'da





RUSYA LİGİ'NDE HAFTASONU MAÇ PROGRAMI

Rusya Ligi'nde sezonun iki iddialı ekibi CSKA Moskova ile Lokomotiv Moskova karşı karşıya geliyor. Rusya Ligi'ndeki kritik karşılaşma Tuttur'da canlı olarak izlenebilecek.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.Rusya Ligi'nde CSKA Moskova ile Lokomotiv Moskova'nın oynadığı maça canlı iddaa oynayarak mücadeleyi canlı olarak da izleyebilirsiniz. Tek yapmanız gerek Tuttur'a üye olmak ve heyecanı yaşamak...17:30 | FK UFA - Dinamo Moskova20:00 | CSKA Moskova - Lokomotiv Moskova17:30 | Ural - Nizhny Novgorod20:00 | Rostov - Zenit20:00 | Krasnodar - Khimki