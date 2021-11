Cristiano Ronaldo'dan France Football'a: 'Yalancılar!'

Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or ödül töreni öncesi sosyal medya hesabından yalanlama mesajı yayınladı.



Ronaldo, Ballon d'Or ödüllerini dağıtan France Football'un genel yayın yönetmeni Pascal Ferre'nin "Cristiano'nun tek bir amacı var, o da Messi'den daha fazla Ballon d'Or ödülü ile emekli olmak. Biliyorum çünkü bana söyledi." sözlerini hedef aldı.



Ronaldo açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Pascal Ferre yalan söyledi. Kendini ve çalıştığı yayının tanıtımını yapmak için adımı kullandı.



Bu kadar prestijli bir ödülden sorumlu kişinin, France Football dergisine ve Ballon d'Or'a her zaman saygı duyan birine saygısızca bu şekilde yalan söylemesi kabul edilemez. Bugün yine yalan söyledi. Galadaki yokluğumun nedeninin karantinada olmam olduğunu söyledi.



Kariyerime en başından beri rehberlik eden şey, sportmenlik ve Fair Play içinde kazananları tebrik etmektir. Ben kimseye karşı değilim. Her zaman kendim ve temsil ettiğim kulüp için savaşırım, kazanırım. Ben kimseye karşı bir şey kazanmam.



Kariyerimde en büyük hedefim, kulübüm ve ülkemin milli takımı için şampiyonluklar kazanmak. Kariyerimde en büyük hedeflerinden bir diğeri, profesyonel futbol olmak isteyen çocuklara ya da olanlara iyi bir örnek olmak. Kariyerimdeki bir diğer hedefim ise dünya futbol tarihine ismimin altın harflerle yazılması.



Odağımın zaten bir sonraki Manchester United maçı, kulübüm, takım arkadaşlarım ve taraftarlarımla kazanabileceğimiz her kupayı kazanmak. Ben buna motive olmuş durumdayım. Gerisi? Gerisi umrumda değil..."





