Golden State Warriors guardı Chris Paul, Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın gelişiminin şimdiye kadar gördüğü en etkileyici gelişme olduğunu söyledi.



Oklahoma City'de geçirdiği tek sezonda takım için unutulmayacak bir performans sergilemiş olan CP3, ekibin şimdiki ana yıldızı Gilgeous-Alexander tarafından sık sık övülüyor ve kariyerindeki etkisinden dolayı takdir görüyordu.



SloaneKnows isimli Tik Tok kanalında yapılan bir röportajda Paul, Thunder ekibinden konuştu ve kariyeri boyunca hangi oyuncunun gelişiminin kendisini en çok etkilediği sorulduğunda, eski takım arkadaşının adını verdi:



"Kariyerim boyunca dersek, muhtemelen Shai derdim. Bu konuda biraz taraflıyım çünkü Shai gerçekten kardeşim gibidir. Shai ile ilginç bir hikayemiz vardır, kendisini Vegas'ta Yaz Ligi'nde görmüştüm ve o sıralar Clippers'tan OKC'ye takas edilmişti. Ona oranın kendisi için harika bir yer olduğunu ve çok sevindiğimi falan söylemiştim. Ve belki beş ya da altı gün sonra ben de OKC'ye takas edilmiştim.



OKC'deki o sezon, muhtemelen kariyerimdeki en önemli yıllardan biriydi. Kendimi yeniden keşfetme şansı yakalamıştım ve Shai, (Darius) Baze, (Dennis) Schröder, Steven Adams ve takımdaki diğer tüm oyuncular, basketbola yeniden aşık olmamı sağlamışlardı.



Basketbola karşı sevgim tamamen bitmemişti, fakat Shai'ın takım arkadaşım olduğu zamanlardan şimdiye, bambaşka bir seviyeye çıktığını görmek harika bir şey. Onun adına çok mutluyum."



Paul şu anda Warriors ile kariyerinde yeni bir sayfaya hazırlanırken, Gilgeous-Alexander ise başarılı bireysel performansını devam ettirmeye bakıyor.



