CP3'nin Knicks'e gitmesi ihtimalinden "korkuluyor"

NBA menajerlerinin, Phoenix Suns yıldızı Chris Paul için serbest oyuncu döneminde olası bir hedef yeri olarak görülen New York Knicks'ten "korktukları" iddia edildi.



CP3'ye Knicks'ten bu yaz bir teklif gidebileceği düşünülüyor.



SNY'den Ian Begley, NBA menajerlerinin, Paul mevcut sözleşmesinden vazgeçebileceği için, serbest oyuncu olması durumunda Knicks'in olası bir hedef yeri olmasından "korktuklarını" ifade etti.



Paul, 1993'ten bu yana ilk kez NBA Finallerine taşıdığı Suns ile kariyerinde bu tecrübeyi ilk kez yaşayacak.



