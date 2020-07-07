Comolli, Michael Frey'i yanına istiyor

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Michael Frey'i Toulouse'ye getirmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Comolli, Michael Frey'i yanına istiyor
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07 Temmuz 2020 19:46
Fenerbahçe'nin sezon başında Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey'e eski dost talip oldu. Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, forvet oyuncusunu Toulouse'ye getirmek istiyor.

Fransa'da Toulouse takımının Sportif Direktörlüğü'nü üstlenen Comolli, forvet transferinde Fenerbahçe'ye de getirdiği İsviçreli Frey'i Fransa'ya da götürmek istiyor.

Michael Frey, bu sezon Bundesliga 2'de 29 maça çıktı. İsviçreli forvet oyuncusu bu maçlarda takımın Nürnberg'e 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

 



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