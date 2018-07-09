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Comolli: "Endişe etmeyin en iyisini alacağız"

Transferde henüz ciddi bir adım atılmamış olması Fenerbahçeli taraftarlar arasındaki en önemli gündem maddesi... Sarı lacivertliler, bu konudaki beklentilerini her platformda dile getirirken, sportif direktör Damien Comolli'den umut veren açıklamalar geldi.

Kaynak: Hürriyet
Comolli: 'Endişe etmeyin en iyisini alacağız'
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09 Temmuz 2018 08:43
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Comolli, taraftarların beklentilerini ve "Transfer var mı?" sorularını çok iyi anlayabildiğini belirterek, "Kimse endişeye kapılmasın, üzülmesin. A plus futbolcular getireceğiz. Bütün çalışmalarımız bu yönde. İyi bir kadro kurmak için yapılması gerekenleri yapıyoruz" dedi.

Wilshere iyi bir örnek

Dünya çapında bir kariyere sahip Jack Wilshere'in Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istemesinin kulübün ne denli yüksek bir cazibeye sahip olduğunun göstergesi olduğunu anlatan Comolli şöyle devam etti:

"Wilshere, çok istemesine rağmen ailesiyle ilgili engele takıldı. Yoksa kendisinin bizimle çalışmaktan yana en küçük bir olumsuz düşüncesi yoktu. Şimdi biz tıpkı onun gibi, dünya kulüpleri düzeyinde yetenek ve tecrübeye sahip oyuncuları kulübe kazandırmayı istiyoruz. Aynı ayarda alternatif isimlerle görüşüyoruz. Taraftarlarımız en iyi ve en yararlı futbolcuyu kadromuza katacağımızdan emin olsun."




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