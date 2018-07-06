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Cocu: ''Transferde geç kalmamalıyız''

Phillip Cocu, yapılacak transferlerin Ağustos'un ilk haftasına kadar bitmesini istedi.

Kaynak: Takvim
Cocu: ''Transferde geç kalmamalıyız''
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06 Temmuz 2018 06:54
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Phillip Cocu, Fenerbahçeli yönetim ile bir görüşme yaptı. Transferler hakkında görüş bildiren ve son durumu soran Cocu, transferlerin 10 gün içerisinde tamamlanmasını yönetimden talep etti.

23 Temmuz'da kura çekileceği ve Ağustos'un ilk haftasında Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynayacaklarını hatırlatan Cocu, "Adaptasyon süresini kısaltmalıyız. Bu yüzden transferler geç kalmamalı " dedi.

YÖNETİM BİLGİLERİ VERDİ...
SPORTİF direktör Damien Comolli ile irtibat halinde olan yönetimin de transferlerin son durumu hakkında Cocu'ya bilgi verdiği ve büyük çaba sarfedildiğinin kendisine iletildiği öğrenildi.

SİNERJİDEN MEMNUNUM
BU arada takımın çalışmalarından çok memnun olduğunu yönetime belirten Cocu, "Herkes fit ve hazır gelmiş. Gerçekten iyi çalışıyorlar. Sinerjiden çok memnunum" dedi.

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