Cocu: ''Transferde geç kalmamalıyız''

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Phillip Cocu, Fenerbahçeli yönetim ile bir görüşme yaptı. Transferler hakkında görüş bildiren ve son durumu soran Cocu, transferlerin 10 gün içerisinde tamamlanmasını yönetimden talep etti.23 Temmuz'da kura çekileceği ve Ağustos'un ilk haftasında Şampiyonlar Ligi ön eleme turu oynayacaklarını hatırlatan Cocu, "Adaptasyon süresini kısaltmalıyız. Bu yüzden transferler geç kalmamalı " dedi.SPORTİF direktör Damien Comolli ile irtibat halinde olan yönetimin de transferlerin son durumu hakkında Cocu'ya bilgi verdiği ve büyük çaba sarfedildiğinin kendisine iletildiği öğrenildi.BU arada takımın çalışmalarından çok memnun olduğunu yönetime belirten Cocu, "Herkes fit ve hazır gelmiş. Gerçekten iyi çalışıyorlar. Sinerjiden çok memnunum" dedi.