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Club Brugge, Mitrovic transferini açıkladı

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Matej Mitrovic, Club Brugge ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Sporx.com
Club Brugge, Mitrovic transferini açıkladı
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20 Temmuz 2018 11:43
Club Brugge, Beşiktaş'tan Matej Mitrovic transferini açıkladı. Belçika kulübünden yapılan açıklamaya göre sözleşme süresi 4 yıllık...

Geçen sezonun ikinci devresini Club Brugge'de geçiren Mitrovic, bonservisiyle birlikte Belçika'ya transfer oldu. Bonservis ücretinin 3.9 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Transferden sonra bir açıklama yapan Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko, "Matej, geçen sezon takıma katılıp kalitesini gösterdi. 6 ay boyunca kadromuzda büyük bir etki yaptı ve rakiplere karşı bize avantaj sağladı. Matej ile birlikte savunmadaki rekabet artacak." yorumunu yaptı.

Ocak 2017'de Rijeka'dan Beşiktaş'a 4.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 24 yaşındaki Hırvat stoper Mitrovic, Süper Lig'de yalnızca 9 maça çıkabildi. Geçen sezon devre arasında 400 bin Euro ücretle kiralanan Mitrovic'ten Beşiktaş, 100 bin Euro kar etmiş oldu.

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