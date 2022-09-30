Claudio Ranieri'den Mou'ya övgü!

İtalyan teknik adam Claudio Ranieri, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Ranieri yaptığı açıklamada, "Jose, Roma'nın projesi için mükemmel bir isim. Mourinho bazı engelleri aşması gerektiğini bilse de o eşsiz bir isim. Biletler takımdan çok onun için satıldı. Roma'nın ona, onun da Roma'ya ihtiyacı vardı. Taraftarlar onu her zaman destekliyor." dedi.



Kendisiyle iyi bir ilişki içerisinde olduklarını söyleyen başarılı teknik adam, "Mourinho harika bir arkadaş. Leicester'da şampiyon olmamızla ilgili şimdiye kadarki en iyi hikayeyi yazdığımı söyledi. Basın toplantısına üzerinde 'CR' yazılı bir forma ile katılmıştı." ifadelerini kullandı.



Claudio Ranieri, 2015-16 yılında Leicester City ile Premier Lig'de şampiyonluk yaşadı.





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