  •  
    Sivas, Premier Lig'den flaş TRANSFER yaptı!..
  •  
    F.Bahçe'den Senegalli forvet için teklif gitti!..
  •  
    Galatasaraylı Mariano; "Barça ile görüştüm..."
  •  
    Pepe: "Quaresma beni öldürecek, hata benim"
  •  
    Galatasaray'a 10 yeni Garry Rodrigues adayı

Çin'den Arnautovic için 39 milyon euro

Bir Çin kulübü, 29 yaşındaki Marko Arnautovic için West Ham United'a 39 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Çin'den Arnautovic için 39 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2019 02:51
Premier League ekiplerindne West Ham United'a, takımın en kilit ismi Marko Arnautovic için ciddi bir teklif geldi.

Ligde kalma mücadelesi veren West Ham United'a Marko Arnautovic için Çin Süper Ligi'nden bir ekip 39 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Bu sezon 17 maçta 8 golü bulunan Arnautovic'i, West Ham United elinden çıkarmayı düşünmüyor. İngiliz basınına göre West Ham'ın golcü oyuncunun transferine izin vermesi için en az 50 milyon euroluk bir teklif beklediği belirtildi.

29 yaşındaki Avusturyalı golcü oyuncunun West Ham United ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için