Çin'den Arnautovic için 39 milyon euro

Premier League ekiplerindne West Ham United'a, takımın en kilit ismi Marko Arnautovic için ciddi bir teklif geldi.Ligde kalma mücadelesi veren West Ham United'a Marko Arnautovic için Çin Süper Ligi'nden bir ekip 39 milyon euroluk bir teklifte bulundu.Bu sezon 17 maçta 8 golü bulunan Arnautovic'i, West Ham United elinden çıkarmayı düşünmüyor. İngiliz basınına göre West Ham'ın golcü oyuncunun transferine izin vermesi için en az 50 milyon euroluk bir teklif beklediği belirtildi.29 yaşındaki Avusturyalı golcü oyuncunun West Ham United ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.