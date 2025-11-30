Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 90-88 mağlup etti.
Bu sonuçla Nesibe Aydın ligde ikinci yenilgisini yaşadı, ÇBK Mersin ise beşinci galibiyetini aldı.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Uğur Yüksel, Melikşah Mercan
Nesibe Aydın: Davis 23, Bone 13, Büşra Akgün, Green 28, Yağmur Kübra Önal 9, Pelin Gülçelik 2, Elif Çayır, Melike Yalçınkaya 10, Turner 3, Aysude Torcu
ÇİMSA ÇBK Mersin: Vanloo 20, Manolya Kurtulmuş 16, Juskaite 17, Burke 10, Esra Ural Topuz 4, Büşra Akbaş 11, Asena Yalçın, Sinem Ataş 3, Razheva 9
1. Periyot: 15-21
Devre: 46-46
3. Periyot: 66-73
ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda hata yapmadı!
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 90-88 yendi.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 90-88 mağlup etti.
