Chupo-Moting PSG'ye veda etti, Fenerbahçe gündeme geldi

PSG, forvet oyuncusu Chupo Moting ile sözleşme yenilemedi ve oyuncu serbest kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Chupo-Moting PSG'ye veda etti, Fenerbahçe gündeme geldi
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04 Eylül 2020 18:27
Eric Maxim Choupo-Moting, 1 Eylül'de sözleşmesinin sona ermesi sonrası boşa çıktı. Fransız ekibi, Paris Saint-Germain'in oyuncuyu yeniden kadroya katmayacağı düşünülüyor.

31 yaşındaki forvet 2018 yazında Stoke City'den bedelsiz olarak transfer edildi. Tecrübeli forvetin, 2 yıllık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni bir sözleşme yazpılmadı.

FENERBAHÇE GÜNDEME GELDİ

Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta karşısında attığı golle takımını yarı finale taşıyan forvetin, yeni adresi merak ediliyor.

Chupo-Moting için seçenekler arasında Türkiye'nin de olduğu konuşuluyor. Daha önce Fenerbahçe'nin oyuncuylaa ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi.

31 yaşındaki oyuncunun geleceğinin kısa süre için de belli olacağı tahmin ediliyor.



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