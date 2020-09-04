Chupo-Moting PSG'ye veda etti, Fenerbahçe gündeme geldi

Eric Maxim Choupo-Moting, 1 Eylül'de sözleşmesinin sona ermesi sonrası boşa çıktı. Fransız ekibi, Paris Saint-Germain'in oyuncuyu yeniden kadroya katmayacağı düşünülüyor.
31 yaşındaki forvet 2018 yazında Stoke City'den bedelsiz olarak transfer edildi. Tecrübeli forvetin, 2 yıllık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni bir sözleşme yazpılmadı.
FENERBAHÇE GÜNDEME GELDİ
Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta karşısında attığı golle takımını yarı finale taşıyan forvetin, yeni adresi merak ediliyor.
Chupo-Moting için seçenekler arasında Türkiye'nin de olduğu konuşuluyor. Daha önce Fenerbahçe'nin oyuncuylaa ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi.
31 yaşındaki oyuncunun geleceğinin kısa süre için de belli olacağı tahmin ediliyor.
31 yaşındaki forvet 2018 yazında Stoke City'den bedelsiz olarak transfer edildi. Tecrübeli forvetin, 2 yıllık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni bir sözleşme yazpılmadı.
FENERBAHÇE GÜNDEME GELDİ
Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta karşısında attığı golle takımını yarı finale taşıyan forvetin, yeni adresi merak ediliyor.
Chupo-Moting için seçenekler arasında Türkiye'nin de olduğu konuşuluyor. Daha önce Fenerbahçe'nin oyuncuylaa ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi.
31 yaşındaki oyuncunun geleceğinin kısa süre için de belli olacağı tahmin ediliyor.