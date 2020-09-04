Chupo-Moting PSG'ye veda etti, Fenerbahçe gündeme geldi

Eric Maxim Choupo-Moting, 1 Eylül'de sözleşmesinin sona ermesi sonrası boşa çıktı. Fransız ekibi, Paris Saint-Germain'in oyuncuyu yeniden kadroya katmayacağı düşünülüyor.



31 yaşındaki forvet 2018 yazında Stoke City'den bedelsiz olarak transfer edildi. Tecrübeli forvetin, 2 yıllık sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni bir sözleşme yazpılmadı.



FENERBAHÇE GÜNDEME GELDİ



Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta karşısında attığı golle takımını yarı finale taşıyan forvetin, yeni adresi merak ediliyor.



Chupo-Moting için seçenekler arasında Türkiye'nin de olduğu konuşuluyor. Daha önce Fenerbahçe'nin oyuncuylaa ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi.



31 yaşındaki oyuncunun geleceğinin kısa süre için de belli olacağı tahmin ediliyor.



