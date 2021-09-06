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Chris Bosh, Hall of Fame töreni için hazırlanıyor!

Eski Miami Heat yıldızı Chris Bosh, Heat ile geçirdiği en iyi anların bir videosunu paylaşarak, Hall of Fame törenine hazırlık yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Miami Heat yıldızı Chris Bosh, Heat ile geçirdiği en iyi anların bir videosunu paylaşarak, Hall of Fame törenine hazırlık yaptı.

Bosh, bu hafta içinde Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame sınıfına dahil edilecek.

Etkinliğe hazırlanan Bosh, Heat ile en iyi anlarından bazılarının bir araya geldiği bir videoyu Twitter'da paylaştı ve şu açıklamada bulundu:


"Büyük şutlar. Büyük bloklar. Büyük zaferler. Miami şehri için bayraklar astık ve şampiyonluklar kazandık. Bu süreçte, ömür boyu sürecek kardeşlikler kurdum."

Bosh, kariyerinin sadece yarısını Heat ile geçirmiş olsa da, organizasyonla bir ömür boyu sürecek bir miras kazanmıştı. Kariyerinde 11 kez All-Star seçilen Bosh, Miami'de geçirdiği süre boyunca iki NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Kariyerini maç başına 19.2 sayı, 8.5 ribaund ve 2.0 asist ortalamalarıyla tamamlayan Bosh, sağlık sorunlarından ötürü beklenenden daha erken emekli olmak durumunda kalmıştı.

Hall of Fame töreni 11 Eylül'de düzenlenecek ve Bosh'ı Heat'ten eski takım arkadaşı Ray Allen ve halen Heat başkanı olan Pat Riley sunacak.


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