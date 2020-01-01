Chicago Bulls'un koçu değişebilir!

Chicago Sun-Times'dan Joe Cowley, Chicago Bulls'un yeni ön ofisinin, "oyuncularla ayrıntılı görüşmeler yaptığı ve önceki rejimdeki personeli koruyarak yeni bir koça başlamaya doğru eğilim gösterdiklerini" belirtti.



Yeni genel menajer Arturas Karnisovas, kısa süre önce John Paxson ve Gar Forman'ın yerini almıştı ve koç Jim Boylen'ın işine son verip vermeyeceğine karar verecek.



Bir kaynak, Chicago Sun-Times'a Michael Reinsdorf'un Boylen kararını etkilemeye çalışmayacağını ve Karnisovas'ın aldığı karar bu olursa, işten çıkarılmasına izin vereceğini yineledi. Takı sahipleri, Paxson ve Boylen'ı desteklemişti.



