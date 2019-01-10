Olivier Giroud ve Alvaro Morata'dan membun olmayan Chelsea, gözünü Callum Wilson'a dikti.Premier League'de sezonun dikkat çeken isimlerinden olan Callum Wilson ile ilgilenen Chelsea'nin bu transfer için ciddi bir bonservis bedeli ödemesi gerekiyor.İngiliz basınında yer alan haberde Bournemouth, Callum Wilson için 55 milyon euro bonservis bedeli istiyor.2022'ye kadar Bournemouth ile sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki santrafor bu sezon Premier League'deki 20 maçta 9 gole imza attı.