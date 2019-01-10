  •  
    Sivas, Premier Lig'den flaş TRANSFER yaptı!..
  •  
    F.Bahçe'den Senegalli forvet için teklif gitti!..
  •  
    Galatasaraylı Mariano; "Barça ile görüştüm..."
  •  
    Pepe: "Quaresma beni öldürecek, hata benim"
  •  
    Galatasaray'a 10 yeni Garry Rodrigues adayı

Chelsea'nin istediği golcü 55 milyon euro

Bournemouth, Chelsea'nin transfer etmek istediği golcü Callum Wilson için 55 milyon euro bonservis bedeli belirledi...

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Chelsea'nin istediği golcü 55 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2019 05:43
Olivier Giroud ve Alvaro Morata'dan membun olmayan Chelsea, gözünü Callum Wilson'a dikti.

Premier League'de sezonun dikkat çeken isimlerinden olan Callum Wilson ile ilgilenen Chelsea'nin bu transfer için ciddi bir bonservis bedeli ödemesi gerekiyor.

İngiliz basınında yer alan haberde Bournemouth, Callum Wilson için 55 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

2022'ye kadar Bournemouth ile sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki santrafor bu sezon Premier League'deki 20 maçta 9 gole imza attı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için